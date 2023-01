Halsema over jeugdcriminaliteit: "Van groot belang dat we wapengeweld terugbrengen"

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij heftige geweldsincidenten zoals steek- en schietpartijen. Volgens burgemeester Halsema is de aanpak van wapenbezit een noodzakelijk element in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. "De aantrekkingskracht tot wapengeweld: daar moeten we met alle mogelijke middelen die we hebben iets tegen doen", aldus Halsema in het Gesprek met de Burgemeester op AT5.

Eind december werd de 17-jarige Roffinho van Suijdam doodgeschoten voor zijn huis aan de Haardstee in Zuidoost. De verdachten zijn slechts 16 en 17 jaar oud. Voor de buurt is het de zoveelste moord op een jonge man. Ze zijn klaar met het zinloze geweld.

"Het is een illusie om te denken dat je in een stad met inmiddels 900.000 inwoners de criminaliteit uitbant"

Halsema zegt de aanpak van de normalisering van wapens onder jongeren een belangrijk uitgangspunt te vinden. "Voor mij is het echt van groot belang dat we iets aan het wapengeweld kunnen doen. Het is een illusie om te denken dat je in een stad met inmiddels 900.000 inwoners de criminaliteit uitbant. Dat zal niet gebeuren. Jongeren zullen altijd, tot op zeker hoogte, verleidt kunnen worden tot misdaad en door het geld dat daar in omgaat. Maar de wapens die we nu hebben en de aantrekkingskracht tot wapengeweld. Daar moeten we echt, met alle mogelijke middelen die we hebben, iets tegen doen."

Preventief fouilleren

Maar het opsporen van die wapens blijkt lastig. De proef met preventief fouilleren is recent gestaakt na grote fouten van de politie. Er werden namelijk enkele onbevoegde wapencontroles uitgevoerd. Maar wat dan wel? "Wij zullen niet doorgaan met preventief fouilleren. Het is geen wondermiddel", stelt Halsema. "De resultaten uit beide proeven laten zien dat de resultaten niet heel groot zijn. De politie heeft veel andere middelen. Bij concrete verdenkingen van wapenbezit kan de politie altijd optreden. En ze moeten ook via huiszoekingen op zoek gaan naar wapens en die weghalen."

Perspectief

Volgens Halsema moeten jongeren vooral genoeg perspectief hebben. Daarvoor zijn investeringen en mankracht nodig, stelt de burgemeester. "Meer leerkrachten en ook het aandeel jeugd- en jongerenwerkers versterken. Niet alleen maar praten, het gaat erom dat je in daden, dag voor dag, laat zien dat het leven voor mensen beter wordt."

"Er ligt een dure belofte van de gemeente om voor een periode van minimaal 20 jaar echt te investeren in wijken waar de achterstanden het grootst zijn. Je moet als gemeente zorgen dat niet allerlei initiatieven langs elkaar lopen en dat mensen moeten concurreren. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren dat dit soort operaties waarin je heel gericht en langdurig probeert een wijk erop te krijgen, tijd kost en ingewikkeld is."