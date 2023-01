Harde kern Ajax roept om boycot catering Arena: "Zelfs drankje in centrum goedkoper"

De Johan Cruijff Arena besloot deze week om de prijzen van het bier met 50 cent te verhogen. Voor een halve liter betaal je in het stadion nu 6,25 euro. Ook het normaal gesproken gratis draagkartonnetje kost je vanaf nu 25 cent. Op Twitter hadden Ajacieden zich al boos geuit over de stijging van de prijzen. "Ticketprijzen die al buitenproportioneel zijn en dan nog een schepje erbovenop met de dranken", reageerde één van hen.

"Boycot tot de prijzen worden teruggedraaid"

De harde kern is het eens met de Twitterende supporters. "Eerst betaal je een fortuin aan drank, om vervolgens ook nog voor een stukje karton te betalen? We zouden compleet gestoord zijn als we hiermee akkoord gaan", reageren zij via Instagram. "Zelfs een drankje in het centrum van Amsterdam is nog goedkoper."

Ook vraagt de harde kern aan de supporters om een stapje verder te gaan dan alleen klagen. "Voor ons is er slechts één optie om dit tegen te gaan. Wij vragen iedereen om geen aankopen te doen in de Arena en om je drankje te halen in het supportershome, waar wel normale prijzen worden gehanteerd", aldus de supportersgroep. "Boycot de Arena-catering net zolang tot de prijzen worden teruggedraaid."

Reactie Johan Cruijff Arena

De Johan Cruijff Arena laat weten dat ze zich bewust zijn van de hoge nieuwe prijzen, maar geven als reden dat alle inkoopkosten met 17% zijn gestegen dit jaar, waardoor ze genoodzaakt zijn de prijs te verhogen. Ook zijn 'tijdige leveringen vanuit groothandels niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen', is het 'uitdagend' om genoeg personeel te vinden en zijn de uurtarieven van personeel het gestegen.

