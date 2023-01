Invaller Jong Ajax moet met schaamrood op de kaken veld al na 30 seconden verlaten

Jong Ajax beleefde op bezoek bij De Graafschap een ongelukkige avond gisteren. Naast dat het elftal van John Heitinga met 3-0 werd afgedroogd door de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie, werden twee jonge Ajacieden met rood van het veld gestuurd. Eén van hen al na 30 seconden in zijn invalbeurt.

De 18-jarige Neal Viereck maakt doorgaans zijn minuten in de Onder 18 van Ajax, maar werd door Heitinga voor de tweede keer dit seizoen meegenomen met het beloftenelftal. Bij een 1-0 achterstand viel de centrale verdediger in de 60e minuut in voor Jorrel Hato. Lang kon hij niet genieten van zijn tweede professionele wedstrijd, bij de eerste doorbraak van een speler van De Graafschap tikte Viereck de aanvaller op zijkant van zijn voet en de scheidsrechter aarzelde niet om direct de rode kaart tevoorschijn te halen. Binnen 30 seconden van zijn invalbeurt dus.