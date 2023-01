Politiek NL V Gemeente stelt inzet kentekencamera's opnieuw uit: "Aanslag op vertrouwen in de politiek"

Niet voor het eerst stelt de gemeente het inzetten van kentekencamera's op meerdere plekken in de stad uit. Het systeem is volgens wethouder Verkeer Melanie van der Horst nog niet in orde. Het besluit heeft onder meer impact voor bewoners van de Nieuwmarktbuurt. "Uitstel betekent vooral enorme teleurstelling voor bewoners en ondernemers."

"Het is al een aantal keer toegezegd en nu weer uitgesteld", zegt Michel van Wijk van bewonerscommissie autoluw.nu. Ook zit Van Wijk in de stadsdeelcommissie Centrum. 's Avonds is het op de Nieuwmarkt vaak druk met taxi's. Het idee was om op bepaalde tijden alleen nog taxi's toe te laten die zich vooraf hadden aangemeld, maar dat laat nu dus even op zich wachten.

Quote "Als uitstel betekent dat de weg voor iedereen afgesloten wordt, zou dat niet alleen oneerlijk zijn, maar ook gewoon onacceptabel" Piet Boon, stadsdeelcommissie Nieuw-West

En het uitstellen van deze zogenoemde 'intelligente toegang' heeft volgens Van Wijk meer gevolgen voor het gebied. "Als de Bijenkorffile er staat, dan is dit een alternatieve route. Dan komen al die auto's hier over de Kloveniersburgwal, via de Damstraat en krijg je hier een verkeersinfarct. Ook een goed voorbeeld voor Amsterdam: op de Oude Waal is de kade in heel slechte staat en zijn de parkeerplekken opgeheven. Dus er is hier enorme parkeerdruk, ook iets waar je met cameratoezicht verbetering in kan aanbrengen." Op de Sloterweg hangen de camera's al. Daar moeten ze ervoor gaan zorgen dat het op de smalle, vaak drukke weg, rustiger wordt. Maar ook dat project wordt dus uitgesteld. Piet Boon, stadsdeelcommissie-lid in Nieuw-West, is bang dat mogelijke tijdelijke oplossingen nog veel ingrijpender zijn. "Uitstel betekent bij de wethouder mogelijk dat de weg voor iedereen afgesloten wordt. Dat zou niet alleen oneerlijk zijn, maar ook gewoon onacceptabel."

Quote "Het is teleurstellend dat het zo lang duurt en in zekere zin ook onbegrijpelijk" Michel van Wijk, stadsdeelcommissie Centrum

Wethouder Van der Horst zegt in een reactie dat ook zij het cameratoezicht het liefst meteen had willen invoeren. "Omdat intelligente toegang op een aantal plekken bewoners ontzettend zou helpen, zoals inderdaad bij de Sloterweg en de Nieuwmarkt", aldus Van der Horst. "Maar als we het invoeren, moeten we het ook goed kunnen uitvoeren." De wethouder zegt verder begin maart met een nieuwe streefdatum te komen voor de camera's. Want dat dat toezicht er uiteindelijk komt, staat vast. De raad nam in januari 2022 namelijk het besluit om met kentekencamera's te gaan werken. "Ja, ze komen er, het is alleen teleurstellend dat het zo lang duurt en tot op zekere hoogte ook onbegrijpelijk. En het is een aanslag op het vertrouwen van de mensen in de politiek. Dat dit hen niet lukt", zegt Van Wijk.