Tot 300 euro per jaar besparen op energie: "Fijn om zo meer te leren en te besparen"

In het afgelopen jaar zijn de energiekosten voor Amsterdamse huishoudens verdriedubbeld. Hierdoor is het voor velen moeilijk om deze kosten te betalen. Bij minstens 24.000 huishoudens gaat de gemeente helpen met het verlagen van de energiekosten. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij Mirte Dekkers (21). Zij wordt geholpen door energiecoach Joren Braakhuis.

Energiecoach Joren Braakhuis werkt bij de Energiebespaardienst en gaat alleen langs bij de geselecteerde huishoudens. "Het gaat vooral om oude en slecht geïsoleerde huizen en dan om mensen met een gemiddeld tot laag inkomen", vertelt Braakhuis. Voor niet geselecteerde huishoudens zijn er alternatieven, die kunnen bijvoorbeeld een energiecoach aanvragen bij stichting !Woon. In het huis van student Mirte Dekkers valt ook nog genoeg te besparen, hoewel ze zelf al een hoop doet. Zo staat de verwarming uit, doucht ze maar kort, trekt ze vaker een extra trui aan en gebruikt ze een deken op de bank om zich warm te houden. Toch merkt ze dat de energiekosten het afgelopen jaar flink zijn gestegen: "Nu is het zestig euro per maand meer geworden."

Tips en installatie Als energiecoach geeft Braakhuis tips en installeert hij gratis spullen die helpen de energierekening te verlagen. "Met deze spullen kan je tot driehonderd euro per jaar besparen." Ook is de installatie gratis. "Op deze manier kost het de bewoner geen geld en moeite", zegt hij.

In het huis van Mirte gaat hij aan de slag. "De radiator staat hier erg vol en geblokkeerd waardoor de warmte niet goed de kamer in kan", vertelt Braakhuis. Hij plakt radiatorfolie achter de verwarmingen zodat de warmte niet verloren gaat via de buitenmuur. Daarnaast worden de hangende gloeilampen vervangen door ledlampen en installeert hij in de kraan een waterbesparende straalregelaar. "Je bespaart hiermee water en ook gas als je warm water gebruikt", zegt Braakhuis.

Mirte is blij met de hulp van Braakhuis: "Je wordt wel geconfronteerd met je huisje, maar het is natuurlijk alleen maar goed om meer te leren en meer te besparen."