Brug bij Nemo in februari vier dagen dicht

De Mr. J.J. van der Veldebrug, ook wel de Nemobrug, is een fiets- en voetgangsbrug die Oosterdokseiland verbindt met het NEMO Science Museum. Fietsers en voetgangers konden gebruik maken van een tijdelijke brug. De tijdelijke brug wordt weggehaald en de bestaande brug wordt rechtstreeks aangesloten op de vernieuwde kade. Ook de balk waar de brug op komt te liggen wordt vervangen. In Het Verkeer vertelt uitvoerder Jan van Engelen over de werkzaamheden.