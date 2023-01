Marco moet jongerenwoning uit, maar waarheen? "Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam"

Vorige week bleek dat vrijwel alle sociale huurwoningen in 2021, recentere cijfers waren er nog niet, gingen naar woningzoekenden die urgentie hadden of van een voorrangsregeling gebruik maakten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een medisch probleem, statushouders of jongeren (met tijdelijke contracten).

Dreijer (32) was dus iemand die gebruik maakte van een voorrangsregeling, maar inmiddels is hij een reguliere woningzoekende. Hij ziet het somber in, mede omdat hij als freelancer in de culturele sector geen koopwoning of huurwoning in de vrije sector kan betalen. "Je zou bijna zeggen, ik ga de straat op, dan ga ik maar een jaar dakloos wonen, en dan kan ik ergens ga aankloppen met 'hoi, mag ik een voorrangsregeling, want ik woon op straat'."

Sinds januari is er een nieuw puntensysteem. Dreijer krijgt extra punten omdat hij de jongerenwoning achterlaat. Die punten krijgt hij alleen pas over zes weken, net voordat hij zijn woning uit moet. Een verzoek om een paar maanden uitstel, zodat hij met de extra punten op woningen kon reageren, werd afgewezen. In de mail stond dat hij 'vijf jaar in Amsterdam heeft kunnen wonen'.