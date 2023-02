Niet meer naar boven klimmen: torens brugwachters leeg door Zuidasdok

Door de verbreding van de weg kunnen de torens, die nu vlak naast de A10 Zuid staan, niet meer blijven staan. Omdat de brug in de nacht open moet blijven kunnen gaan, zitten de brugwachters nu in de keet bij de sluis achter schermen met beeld van camera's die rond de snelweg en het trein- en metrospoor geplaatst zijn.

Eenvoudig was het verplaatsen van de bediening niet. Er moest 's nachts gewerkt worden of tijdens de twee weken dat er geen treinen reden vorig jaar. Dat het gelukt is, zorgt ervoor dat de brugwachters nu niet meer midden in de nacht onder de bruggen door en via een steile trap de torens in moeten.