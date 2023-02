Flitsbezorger Flink opent nieuwe darkstore met toestemming van de gemeente

Flink heeft met toestemming van de gemeente een nieuwe darkstore geopend aan de Amstelveenseweg in Zuid. Het is de eerste darkstore die onder de nieuwe gemeentelijke regels wordt geopend.

Dat meldt Het Parool. De gemeente heeft gisteren een vergunning voor het distributiecentrum afgegeven. De nieuwe locatie, nabij het VUmc, voldoet aan de eisen die de gemeente inmiddels aan darkstores stelt. Het pand zit in een bedrijfsomgeving op grote afstand van woningen, leveranciers kunnen op eigen terrein laden en lossen en fietsen worden binnen gestald.

Om de wildgroei van darkstores een halt toe te roepen, werd iets meer dan een jaar geleden een verbod op nieuwe darkstores ingevoerd. Afgelopen mei kwam de gemeente vervolgens met een plan om darkstores alleen nog toe te staan in bedrijfsgebieden. Omwonenden beklaagden zich al langer over overlast van de darkstores en de gemeente concludeerde dat de distributiecentra vaak niet pasten in het bestemmingsplan.

Vestiging in West moet dicht

Met de opening van de nieuwe darkstore in Zuid zijn nog niet alle problemen rond de vestigingen van Flink uit de lucht. Een darkstore van het bedrijf aan het Limburg van Stirumplein in West is nog altijd open, terwijl de vestiging niet past in het bestemmingsplan en dicht moet van zowel de gemeente als de rechter. De gemeente wil daarom een dwangsom van 20.000 euro gaan vorderen.

Flink zegt tegen de krant dat voor die vestiging een vervangende plek is gevonden en daarvoor een vergunning is aangevraagd. Een vestiging aan de Nassaukade in West, die eveneens dicht moest, is volgens de gemeente vanwege de opening van de vestiging aan de Amstelveenseweg niet meer in gebruik. De opgelegde dwangsom van 40.000 euro voor die vestiging zal daarom niet worden gevorderd.