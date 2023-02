Bemiddeling in slepend conflict ADM-terrein loopt op niets uit

Een slepend conflict over het ADM-terrein in de haven bij Westpoort lijkt een nieuwe fase in te gaan, nu een bemiddelingstraject daarover is mislukt. Grondeigenaar Wim Beelen sluit nieuwe juridische procedures niet uit.

Artist impression van Dutch Super Yacht Tech Campus

Beelen kocht de voormalige scheepswerf in 2021 voor 86 miljoen euro, nadat het terrein twintig jaar lang gekraakt was geweest. De ondernemer wil van het roemruchte stuk grond een werf voor luxe jachten maken. In het najaar van 2021 ontstond er een juridisch conflict tussen Beelen en het Havenbedrijf over het gebruik van het water voor het terrein, dat jarenlang door het havenbedrijf werd gebruikt als ligplaats voor tankers met gevaarlijke stoffen en een aantal duwbakken. In een kort geding eiste Beelen dat de schepen, die voor een deel op zijn terrein liggen, zouden worden weggehaald. De rechter oordeelde echter dat de schepen moesten worden gedoogd. In een latere procedure kreeg Beelen wél gelijk over de ligplaatsen. Ook is er een geschil over in hoeverre Beelen een aanliggend terrein, dat eigendom is van de gemeente, mag betrekken bij zijn plannen voor de 'super yacht hub'.

Quote "Wat er toen in de ijskast zat, gaat nu weer ontdooien” Wim Beelen, grondeigenaar

De laatste maanden zijn er verschillende vertrouwelijke bemiddelingsgesprekken gevoerd tussen de gemeente, het havenbedrijf en Beelen om de geschillen gezamenlijk op te lossen. Die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven) schrijft teleurgesteld te zijn over de uitkomst en beraadt zich op de ontstane situatie. Beelen zegt op zijn beurt het jammer te vinden dat hij er met de gemeente niet is uitgekomen. De plannen voor de ‘super yacht hub’ die hij samen met zijn familie op het terrein wil realiseren, verlopen voorspoedig volgens de zakenman. Hij voelt zich gesterkt door de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van mei vorig jaar, waarin werd bepaald dat er niet permanent schepen mogen aanmeren op het deel van het water voor zijn terrein. “Wij hopen als goede buren met de gemeente te kunnen samenwerken in de haven, maar nu de mediation is gestrand, komen we weer in de situatie van voordat die begon. Wat er toen in de ijskast zat, gaat nu weer ontdooien”, aldus Beelen, hetgeen zou betekenen dat de twee elkaar weer snel voor de rechter kunnen treffen.