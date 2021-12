'Oud-wethouder Kock nu adviseur van Beelen in conflict met gemeente'

Oud-wethouder Udo Kock helpt ondernemer Wim Beelen met zijn plannen voor een superwerf voor jachten in de Amsterdamse haven. Dat schijft het Financieele Dagblad . De samenwerking is opvallend: Kock stapte twee jaar geleden op als wethouder toen hij er niet in slaagde afvalbedrijf AEB aan Beelen te verkopen.

Beelen huurt Kock in als parttime adviseur om te helpen bij de uitbouw van zijn ontwikkelbedrijf Larendael, schrijft de krant. De ondernemer is van plan om een werf voor jachten tot 200 meter te ontwikkelen en heeft daarin een geschil met de gemeente over in de buurt aanmerende schepen met giftige stoffen. De gemeente en het havenbedrijf spanden een kort geding aan, met succes. Beelen moet van de rechter toestaan dat het Havenbedrijf Amsterdam schepen met gevaarlijke stoffen kan laten aanmeren bij het terrein waar hij de werf wil bouwen. De oud-wethouder hoopt in dit conflict 'meer begrip' te kweken tussen de ondernemer en de gemeente.

AEB

De oud-wethouder probeerde twee jaar geleden het noodlijdende afvalbedrijf AEB te redden door het te verkopen aan Beelen, die het wilde integreren in zijn sloop- en afvalbedrijf. Kock kreeg echter geen steun in de rest van het college van B en W en trok hierop zijn conclusies. Het AEB is nu in verkocht aan een Rotterdams bedrijf dat in handen is van een Chinese investeerder.

Die eerdere affaire heeft geen invloed op zijn huidige rol als adviseur van Beelen, zegt Kock tegen het FD. "Het AEB-dossier is afgesloten en ik ben destijds in een goede verstandhouding vertrokken. Dat alles geeft mij de vrijheid om met Beelen samen te werken."

Stroeve samenwerking

Volgens Kock hebben meerdere projectontwikkelaars een moeizame relatie met de gemeente. "De stad heeft grote ambities en daardoor veel noten op haar zang. De bemoeizucht die dat meebrengt is lastig voor ondernemers." Zelf geeft hij toe dat hij dat in zijn tijd als wethouder niet heeft kunnen veranderen.