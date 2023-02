Amsterdamse Talha naar Turkije om slachtoffers aardbevingen te helpen: "Dit voelt als mijn plicht"

IHH Nederland is een organisatie die al jarenlang geld en goederen inzamelt voor slachtoffers in rampgebieden. Zo ook nu na tijdens de aardbevingen in Turkije: "70 procent van onze donateurs is Turkse Nederlanders", vertelt Ahmet Hakan Basaran van IHH. Vanaf het kantoor in Nieuw-West werken veel mensen om geld in te zamelen. "Via de telefoon, via betaalverzoeken, we doen alles wat we kunnen."

Inmiddels is er ongeveer anderhalf miljoen euro ingezameld: "Heel Nederland doet mee." De uitdaging is volgens Ahmet om het geld uiteindelijk op de juiste manier te besteden, en daarom zit Talha met bijna tien anderen in de Turkse gebieden. "Het is de eerste keer dat iets zo dichtbij komt", vertelt hij. Hij begint het videogesprek stilletjes: "We moeten hier rustig aan doen, er wordt hierachter gezocht naar mensen onder het puin en volgens mij is net een overleden persoon gevonden."