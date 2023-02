Gemeente laat second opinion doen naar terugvorderen subsidie Anne Frank-onderzoek

Wethouder Shula Rijxman (ICT en Digitale Stad) laat opnieuw bekijken of de gemeente toch de ton subsidie aan het omstreden coldcase-onderzoek naar de verrader van Anne Frank kan terugvragen. Dat zei ze vanmorgen tijdens een commissievergadering in de Stopera.

Raadsleden Annabel Nanninga (JA21), Diederik Boomsma (CDA) en Itay Garmy (Volt) vroegen wethouder Rijxman over het eerdere bericht dat de gemeente het geld niet terug vraagt om opheldering. "Het is op de gemeentebegroting misschien een druppeltje, maar de boete die burgers ophoesten als ze een procedureel foutje maken zijn dat op de gemeentebegroting ook", vond Nanninga bijvoorbeeld.

Rijxman stuurde op 23 januari van dit jaar een brief aan de gemeenteraad waarin ze schreef dat er 'geen juridische grond' is om het bedrag terug te vorderen. "Later ben ik erachter gekomen, en dat is een nalatigheid van mij, dat alle informatie die ik heb gekregen op basis van mondelinge toelichtingen was. Er was geen schriftelijke verslaglegging."

"Ik geloof niet dat een gedegen juridisch advies over zo'n kwestie met een telefoontje of een gesprekje wordt gedaan", reageerde Nanninga. "Er is ons als raad verkocht dat er juridisch advies zou liggen, dat was er helemaal niet." Een paar weken later stuurde Rijxman wel een brief van een juridisch adviseur door, hij schreef dat het bedrag hoogstwaarschijnlijk niet teruggevorderd kon worden omdat er bij de toekenning 'geen voorwaarden dan wel verplichtingen' aan waren verbonden.