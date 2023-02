Zola rijdt met haar vader naar Turkije: "Hoe dichter we bij rampgebied komen, hoe stiller hij wordt"

Zola: "Het wordt steeds drukker onderweg naar de provincie Hatay. We zien legerbusjes en trucks met manschappen en zware apparatuur als graafmachines naar het rampgebied rijden. Er wordt eindelijk wat gedaan. Volgens mijn neven is het wat hulp betreft dagenlang stil geweest. Wat we ook zien, is veel verkeer dat juist van het rampgebied vandaan komt. De auto's zitten vol met overlevenden die op weg zijn naar toeristenplaatsen als Alanya en Antalya. De Turkse overheid heeft daar hotels geregeld voor mensen die alles zijn kwijt geraakt."

De omstandigheden in Zuidoost-Turkije zijn verschrikkelijk, vertelt Zola aan de telefoon. Ze is in gesprek met NH radio als zij en haar vader vrijdagochtend steeds dichter bij het rampgebied komen.

Volgens Zola vreest haar vader het ergste. "Hij wil er zijn voor zijn neven die machteloos moeten toezien bij de woning waar zij waarschijnlijk liggen. Zij hebben al die tijd geen contact meer gehad, dus we vrezen het ergste. Hij wil er zijn als zijn oom en tante worden gevonden, troost bieden. Als ze dan snel begraven moeten worden is het fijn voor hem als hij er bij kan zijn, ook om zijn neven te steunen."

Hatay is een provincie in het uiterste zuiden van Turkije, het grenst aan Syrië. "Het is een mooie omgeving," zegt Zola. "Antakya, het vroegere Antiochi, is een prachtige historische stad die nu helemaal in puin ligt. We hebben thuis al beelden gezien en weten dat het heftig wordt om daar zometeen getuige van te zijn."

"We zullen blij zijn om daar onze familie te kunnen spreken, helpen en ondersteunen. We zijn maandag met velen uit onze omgeving zelf een actie begonnen om geld op te halen voor onder andere water, benzine, kleding en voedsel. Onze actie Help.Hatay heeft inmiddels ruim 20.000 euro opgeleverd. Daar zijn we blij mee, maar we gaan door. Er is daar zoveel nodig, er is zoveel verwoest."