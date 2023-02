Week na aardbeving zijn inzamelingsacties in volle gang: "Alles is heel hard nodig"

Een week na de aardbeving in Turkije en Syrië worden er in de stad volop spullen en geld ingezameld voor de slachtoffers. Zo ook in deze loods aan de Tt. Vasumweg in Noord, waar vrijwilligers sinds vanochtend spullen aannemen.

Het Turkse consulaat en verschillende bedrijven zorgen er daarna voor dat de spullen, zoals kussen, tenten en toiletartikelen, per vrachtwagen naar Turkije gaan. "Het gaat gewoon echt heel erg geweldig", vertelt vrijwilliger Ayse Cakiral Sahinyan. "We moeten niet vergeten dat 13 miljoen mensen deze aardbeving gevoeld hebben."

Geld inzamelen

Schrijfster en projectleider diversiteit en inclusie aan de UvA Meltem Halaceli is een online inzamelingsactie begonnen om mensen in de getroffen gebieden te helpen. Inmiddels is er al meer dan 17.000 euro opgehaald. "In eerste instantie was het bedoeld voor noodhulp, maar inmiddels helpen wij gezinnen aan een woning", vertelt ze. "Ik heb ook een neef die gedialyseerd moet worden en die dat niet meer kan. Er zijn ook kinderen die geen speelgoed meer hebben omdat ze in de haast met alleen hun pyjama zijn weggevlucht."

Woensdag is een landelijke actiedag voor Giro555. Ook worden er deze week meerdere benefietconcerten georganiseerd in de stad.