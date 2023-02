Ajax-fan vecht met succes stadionverbod aan bij de rechter

Een Ajax-supporter heeft met succes bij de rechter een stadionverbod aangevochten. Hij mocht 36 maanden geen enkel stadion in Nederland meer in omdat hij tijdens een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena over een hekje was gesprongen om een praatje te maken met wat vrienden in een ander vak. Volgens de rechtbank is het stadionverbod 'disproportioneel'.

De 18-jarige Ajacied bezocht op 7 september vorig jaar het Champions League-duel tegen het Schotse Rangers. De supporter zat in het vak 402 en klom tijdens de rust over een hekje richting vak 403, beide zitten aan de zuidkant van de Johan Cruijff Arena. Zijn vrienden keken de wedstrijd vanaf daar en hij wilde met hen een praatje maken. De stewards van de Arena pakten de toen 17-jarige jongen en hij werd het stadion uitgezet.

Volgens de regels van de KNVB is het verboden om andere gebieden in een stadion te bezoeken dan waar jouw kaartje toegang tot geeft. Stadions kennen namelijk vaker het probleem dat mensen zich verplaatsen naar de sfeervakken omdat 'het daar gebeurt'. De vakken worden daardoor te vol en dat zorgt voor verhoogde veiligheidsrisico's.

Verbod werd verdubbeld

De supporter kreeg na de wedstrijd van Ajax te horen dat hij een stadionverbod zou kunnen krijgen voor zijn actie. Vooruitlopend op die uitspraak mocht hij al geen wedstrijden van Ajax meer bezoeken. In oktober kreeg de jongen te horen van de KNVB dat hij een landelijk stadionverbod van achttien maanden had gekregen. Ook moest hij een boete van ongeveer 335 euro betalen en een pasfoto inleveren. Als hij de foto niet zou inleveren, dan werd de duur van het stadionverbod verdubbeld.

Een paar dagen later betaalde de jongen de boete, maar hij leverde geen pasfoto in. Wel spande hij bij de KNVB een beroep aan tegen het verbod. De voetbalbond had dertig dagen om te reageren op het beroep, maar deed dat niet. Wel had de bond dertig dagen uitstel aangevraagd, vanwege de drukte. Uiteindelijk ontving de jongen een bericht vanuit de bond dat zijn stadionverbod was verdubbeld naar 36 maanden omdat hij geen foto had ingeleverd.

Naar de rechter

De jongen en zijn ouders stapten naar de rechter om het verbod aan te vechten. Voor de rechtbank is het wel duidelijk dat de jongen de voorwaarden van het kopen van zijn ticket heeft overtreden. Ook snapt de rechter dat de KNVB en Ajax het overlopen naar andere vakken wil tegenwerken, omdat daardoor ook wangedrag kan plaatsvinden. De rechter begrijpt dat de jongen geen kwade bedoelingen had, maar dat het voor de stewards moeilijk is te bepalen.

Maar de reden dat er voor een verbod van achttien maanden is gekozen, is voor de rechter niet duidelijk. De duur van een stadionverbod staat gelijk aan de ernst van de overtreding en of er al eerder regels zijn overtreden, wat bij de jongen niet het geval was. Bij eerdere van dit soort overtredingen werden er kortere stadionverboden opgelegd. Een verbod van achttien maanden wordt pas opgelegd bij opruiing, mishandeling of het afsteken van vuurwerk.

De rechter vindt de duur van het stadionverbod daarom 'disproportioneel'. Omdat het verbod al bijna vier maanden van kracht was en dat de jongen een maand van tevoren al niet meer naar een wedstrijd mocht, is de rechter van mening dat het verbod lang genoeg was. Het stadionverbod is daarom geschorst. De boete die de jongen heeft betaald, hoeft de KNVB niet terug te betalen.