Sponsorloop, benefietconcert en radio-uitzending: Amsterdam in actie voor Turkije en Syrië

Amsterdammers zetten zich vandaag in om slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. Bij basisschool de Springplank rennen kinderen erop los, de voorbereidingen voor een benefietconcert in de Gashouder zijn in volle gang en bij radiostation Mart lieten organisaties en bewoners van Zuidoost hun hart - en portemonnee - spreken.

Door heel de stad zetten bewoners, bedrijven en organisaties op uiteenlopende manieren acties op. AT5 reed de stad rond om een klein deel van alle inspanningen vast te leggen. Sponsorloop Groep drie tot en met acht van basisschool de Springplank in Bos en Lommer rennen vandaag mee met een sponsorloop. Conciërge Abdelhak Abdelhadi geeft het startsein. "Zijn jullie klaar?", roept hij. De kinderen gillen en beginnen te rennen. Op de vraag hoe ze zich voelen na de sponsorloop variëren de antwoorden. "Moe", zegt er één. "Trots", zegt de ander. Ook Abdelhadi is trots. "De kinderen leven echt mee met alle gebeurtenissen op de wereld. Het is mooi om dit te zien."

Rennen is niet het enige wat de kinderen hebben gedaan. Voor een euro per stuk worden tegeltjes verkocht met tekeningen erop; vlaggen van alle nationaliteiten van de kinderen op de school. Ook hebben sommige kinderen de klaslokalen schoongemaakt en losse donaties verzameld bij ouders. In totaal is hier al 1.514 euro mee opgehaald. De opbrengst van de sponsorloop moeten ze nog tellen. Benefietconcert In de Gashouder in het Westerpark is de organisatie van een benefietconcert - Kaatje Nolen, Dave van Dalen en Esther Gramsma - druk in de weer. Nolen: "We slapen al een week lang niet, omdat we alles doen om dit voor elkaar te krijgen." Gelukkig meldden verschillende mensen zich bij Van Dalen om mee te helpen. "Productioneel zei iedereen volmondig 'ja, we doen mee, we investeren wat we kunnen'. Binnen 72 uur was dat rond."

Artiesten als DI-RECT, Goldband, Kris Kros Amsterdam, Glen Faria en Iris Hond komen optreden. "Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar we hopen wel uit te verkopen natuurlijk", zegt de organisatie. "Er wordt vanavond een bepaalde saamhorigheid gecreëerd", zegt Van Dalen. "Dat is heel erg mooi van een benefiet." Radio In Zuidoost was het een zoete inval in de studio van Radio Mart. Organisaties met hun thuisbasis in het stadsdeel, zoals de Johan Cruijff Arena, werken samen met lokale media om aandacht en geld op te halen voor de landelijke actie.

Graziella Hunsel River zingt bij Radio mArt in een benefietuitzending voor de Turkse en Syrische aardbevingsslachtoffers

Bewoners komen langs om hun hart te laten spreken en jazzzangeres Graziella Hunsel River krijgt iedereen in de studio muisstil als ze haar lied voor de slachtoffers zingt. "Voor ons is het belangrijk om dit te doen", verteld Zuidoost City-directeur Saskia Bosnie. "Om te laten zien wat we op korte termijn kunnen presteren."