Ook in hoger beroep 30 jaar cel voor 'koelbloedige' moord op Derk Wiersum

Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) zijn in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar voor de moord op Derk Wiersum. De rechtbank legde de twee eerder ook al een gevangenisstraf van 30 jaar op. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, de zaak rondom verdachte Ridouan Taghi.

Inter Visual Studio/Robby Hiel

De moord op Wiersum is volgens het hof in koelbloedige en angstaanjagende professionaliteit uitgevoerd.: "De mannen verkenden wekenlang de woonomgeving van Wiersum. Ze maakten daarbij gebruik van gestolen auto's met valse kentekenplaten. Ook gebruikten ze telefoonnummers in de voorbereiding van de moord", zo besloot het gerechtshof. "De verdachten wisten dat Wiersum advocaat was en het moet voor hen duidelijk zijn geweest dat een moord op een advocaat een grote maatschappelijke schok teweeg zou brengen. Het staat niet vast dat zij wisten dat Wiersum een rol speelde in het Marengo-proces, aldus het hof. Giërmo B. en Moreno B. worden door justitie gezien als de uitvoerders van de moord. Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Buitenveldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi.

DNA en bloedsporen Wiersum Beide verdachten ontkennen betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb meneer Wiersum helemaal niet vermoord. Ik ben totaal niet betrokken", richtte Moreno B. zich in september 2020 tot de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep levenslang. Volgens het OM is daar genoeg reden voor gezien het bewijs. Zo is er in de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt, een witte Opel Combo, DNA gevonden van zowel Moreno B. als Giërmo B.. In het voertuig zijn ook bloedsporen van Wiersum aangetroffen. Ook zou de schutter een vreemd loopje hebben gehad dat overeenkomt met die van Moreno B., wat volgens de officier van justitie erop lijkt te duiden dat hij de schutter was. Dat betekent echter niet dat de rol van de bestuurder, Giërmo B., minder zwaar is als die van de schutter. Volgens de officier van justitie was er een nauwe samenwerking tussen de twee en deden ze ook samen de voorverkenningen. Gerald Roethof, de advocaat van Moreno B., heeft inmiddels laten weten namens zijn cliënt in cassatie gaat. Dat betekent dat hij naar de Hoge Raad stapt omdat hij vindt dat bij het gerechtshof fouten zijn gemaakt tijdens het proces.