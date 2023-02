Gerjan van den Heuvel nieuwe politiek adviseur van burgemeester Halsema

Dat meldt Het Parool. Van den Heuvel is dus geen onbekende in de Amsterdamse politiek. Vanaf 2018 was hij onder meer commissielid in de raad en beleidsmedewerker. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was Van den Heuvel dus nog lijsttrekker van de CU, maar die partij haalde niet genoeg stemmen om weer in de gemeenteraad terecht te komen.

Op Twitter reageert Van den Heuvel op zijn nieuwe functie. "Terug op de Stopera!", schrijft hij. "Aanstaande maandag start ik bij het kabinet van de burgemeester van Amsterdam. Ik heb heel veel zin in deze bijzondere job op een enerverende plek." Voormalig SP-kamerlid Sadet Karabulut is sinds vorig jaar ook een van de politiek adviseurs van de burgemeester.