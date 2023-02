Vissers hengelen een makreel uit het IJ en dat is best bijzonder

Als visser ben je altijd benieuwd wat je aan de haak slaat, elke dag weer. Zo ook oud-stadsecoloog Martin Melchers en beroepsvisser Piet Ruijter. Dat zij op 9 februari een makreel in het IJ aan de haak zouden slaan is dit keer geen visserslatijn. Volgens Arjen Kikkert van Rijkswaterstaat was het een unieke vangst en een geluk dat de vis nog leefde.

Makrelen komen voor de kust en de sluizen bij IJmuiden vaak voor, zeker in het voorjaar en de zomer. Een makreel in het IJ en zelfs in de winter is een zeldzaamheid. Dat de zoutwatervis kilometers ver via het Noordzeekanaal in het IJ is aangetroffen kan volgens Arjen Kikkert nog opmerkelijker worden gevonden als het signaleren van een zeehond bij Vreeswijk in de Lek.

De makreel is een schoolvis die dichtbij het wateroppervlak zwemt. Daar zoekt hij plankton. Het is een vraatzuchtige vis die op zoek gaat naar kleine kreeftachtigen, garnaalachtigen en vislarven. Ze zwemmen met een geopende bek en filteren de kleine kreefjtes, slakjes etc. met hun kielzeef. Volwassen exemplaren jagen ook op kleine vis, zoals sprot en jonge haring. De makreel paait in het voorjaar in de Noordzee en bij de zuidkust van Ierland. Makrelen kunnen zo'n 20 cm lang worden.

Arjen Kikkert is senior adviseur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Hij is blij voor de twee mannen, want volgens hem hebben we hier met een zeldzaamheid te maken. Kikkert; "Die twee mannen hebben die makreel op tijd gevangen. Ik denk niet dat die vis het lang had overleefd", legt Kikkert uit. Zo'n Noordzeevis kan geen maanden in de omgeving van het IJ rondzwemmen. Hij is zout water gewend, geen brak water. "Het klinkt gek", geeft Kikkert toe. "Maar waarschijnlijk zou hij uiteindelijk in het brakke water verdrinken."

Het Noordzeekanaal is niet zouter geworden

Mensen zullen denken dat het water in het Noordzeekanaal en het IJ zouter is geworden door de aanleg van de nieuwe grote Zeesluis IJmuiden, Volgens Kikkert is dat niet het geval. "Wij monitoren als Rijkswaterstaat het water en we zien amper verandering van het zoutgehalte. Het gemiddelde is 3500 milligram per liter en dat is niet veel.

Bij de sluizen is dat meer en aan het IJ minder. Sinds 2017 is het zoutgehalte constant gebleven. We doen er alles aan om dat zo te houden door zoveel mogelijk zout water dat via de sluizen wordt doorgelaten via schermen om te leiden en terug te pompen in de Noordzee."