De pont en Amsterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was al in 1846 en bijna twee eeuwen later nog altijd zo. Dagelijks pakken duizenden Amsterdammers de pont. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal beneden in het schip, wie zijn de schippers en waar liggen de ponten als ze niet varen? AT5-verslaggever Sammie van den Broek duikt in de wereld van de pont.