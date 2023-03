Gemeente weigert te laat: rederij krijgt toch vergunning voor tien ligplaatsen

De gemeente zag het liever niet gebeuren, maar rederij 't Smidtje heeft een vergunning gekregen voor het innemen van tien ligplaatsen in de Boerenwetering, de gracht die aan de Hobbemakade ligt. De aanvraag voor de tijdelijke vergunning van twee jaar werd door het college geweigerd, maar de Raad van State oordeelde dat de gemeente daarmee te laat was.

Het college wilde de vergunningen niet verlenen aan de rederij omdat deze in strijd zijn met de bestemmingsplannen waar de Boerenwetering aanligt: 'Water in De Pijp', 'Museumkwartier en Valeriusbuurt' en 'Amsterdam RAI'. Volgens de gemeente had de aanvraag van rederij 't Smidtje niet de 'goede ruimtelijke onderbouwing' om aan de bestemmingsplannen te kunnen voldoen.

De rederij stapte eerder al naar de rechtbank, maar die oordeelde dat de weigering van de gemeente voor de vergunningen stand kon houden. Het college was namelijk van mening dat 't Smidtje na de termijn van twee jaar de ligplaatsen niet zou opgeven. De rederij was het daar niet mee eens. Daarnaast waren zij van mening dat de gemeente niet binnen de termijn van acht weken had geantwoord en stapten daarom naar de Raad van State.

Acht weken of zes maanden

Als er een aanvraag voor een vergunning binnenkomt bepaalt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) binnen welke termijn de gemeente moet antwoorden. Daaruit kan de 'reguliere procedure' rollen, wat betekent dat de gemeente acht weken de tijd heeft, of een 'uitgebreide procedure' met een termijn van zes maanden. Komt het antwoord niet op tijd, dan wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd. Het verschil in de termijnen wordt bepaald door hoe een aanvraag precies in elkaar zit.

Volgens 't Smidtje viel de aanvraag onder de termijn van acht weken. De Raad van State was het daar mee eens. De aanvraag die op 19 augustus 2020 werd gedaan, had dus voor 14 oktober beantwoord moeten worden. Het besluit van de gemeente op 7 mei 2021 was daarmee ruim te laat.

Geen goed huwelijk

Het is niet de eerste keer dat de gemeente met de reders overhoop ligt om het verlenen van vergunningen. Zo viel het nieuwe gemeentelijke vergunningstelsel over de bootexploitatie, die in maart 2024 in moet gaan, niet in de smaak bij de rederijen. Ze vonden het systeem niet eerlijk, één van de reders noemde het zelfs "een soort marteling".

Het nieuwe systeem gaat op basis van loting, wat uiteindelijk bepaalt wie er door de grachten mag blijven varen. Voor maart 2024 zijn er 155 tijdelijke vergunning vergeven, er deden ruim 700 aanvragen mee. De reders stapten met z'n allen naar de rechter, maar vingen daar bot. De rechter begreep weliswaar dat de reders het voortbestaan van hun bedrijf probeerden te verzekeren, maar dat de gemeente de omzetting van de vergunningen wel volgens de regels heeft gedaan.