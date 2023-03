Klokken Westerkerk klinken vandaag voor het laatst voor Oekraïne

Voor de laatste keer waren vanmiddag de klokken van de Westertoren te horen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog luiden vrijwilligers iedere maandag om 19.00 twaalf minuten lang de klokken van de 'Parel van de Jordaan'. Nu de renovatie in volle gang is en de klokken straks naar beneden worden gehaald, komt daar een einde aan.

Het initiatief 'Klokken voor Vrede' begon landelijk, maar de Westertoren is als enige doorgegaan met klokkenluiden. Inmiddels hangen nu al bijna een jaar lang iedere week verschillende vrijwilligers aan de touwen. Buurtbewoner Kristine Parlevliet gokt dat ze al zo'n twintig keer heeft geholpen. "We dachten in het begin dat het wel na zes weken klaar zou zijn", vertelt ze. "Maar goed, als dat niet zo is moet je dat toch maar levendig houden."

De klokken die tot wel 2000 kilo wegen, moeten uit de toren worden gehaald omdat het frame is verroest. Predikant van de Westertoren Herman Koetsveld vindt het jammer dat de klokken niet meer wekelijks zullen klinken, omdat hij het belangrijk vindt om de oorlog te blijven herdenken. "Wat we doen is volslagen nutteloos, het is nergens goed voor. Behalve dat het betekenisvol is om solidariteit op een bepaalde manier te tonen. Dit is onze manier", vertelt hij.

De renovatie van de Westertoren duurt naar verwachting tot halverwege 2024.