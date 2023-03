Hekken rond monument in Mandelapark staan er nog zeker twee weken

De hekken die stadsdeel Zuidoost heeft geplaatst rond het gedenkteken voor Nelson Mandela in het gelijknamige park blijven in ieder geval nog twee weken staan. In de nacht van 1 op 2 maart werd één van de zeven bronzen gezichten gestolen . Het onderzoek naar de roof loopt nog.

Dat laat een woordvoerder van het stadsdeel weten aan AT5. Of er permanente veiligheidsmaatregelen worden genomen rond het gedenkteken is nog niet duidelijk. De kunstwacht, de organisatie in de stad die voor de kunstwerken zorgt, heeft naar aanleiding van de diefstal in ieder geval wel de bouten van de zes andere gezichten die er nog wel staan vast gelast.

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing vertelde erg geschokt te zijn toen ze hoorde over de roof. "Het gedenkteken staat voor vrijheid en past uitstekend binnen ons stadsdeel. Het fungeert vaak als ontmoetingsplaats en wordt ook heel regelmatig genoemd", vertelde ze.

Het kunstwerk is door buurtbewoners gekozen en de gezichten zijn door meerdere kunstenaars ontworpen. De zeven gezichten zijn van mensen die in de buurt wonen en werden in de zomer van 2021 onthuld. Na de diefstal heeft de gemeente aangifte gedaan. Een zo'n gezicht weegt zo'n 100 kilo. Het vermoeden bestaat dat het de dieven te doen was om het brons. Voor een kilo brons betalen handelaren tussen de 3 en 5 euro.