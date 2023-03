Eerste kermisweekend met extra veiligheidsmaatregelen: "De mesjes weten we buiten te houden"

Veel is als vanouds tijdens het openingsweekend van de kermis in het Westerpark. Toch is het dit jaar anders dan anders. Zo moeten bezoekers voor het eerst door detectiepoortjes en zijn er meer veiligheidsmaatregelen.

Dat heeft alles te maken met de ongeregeldheden die in oktober in Osdorp plaatsvonden rond de kermis daar. Daarom staan er nu aan de achterkant van het Westerpark hekken, ook hangen er beveiligingscamera's en lopen er meer beveiligers dan normaal rond.

Vanaf vijf uur 's middags

Aan het begin van de middag zijn die laatste paar maatregelen al te zien, maar de detectiepoortjes zijn dan nog onbemand. "Dat verandert vanaf vijf uur 's middags", vertelt kermisbaas Frans Stuy. "Nu lopen er alleen maar mensen met kinderen en die kan je moeilijk alleen maar lopen fouilleren en door poortjes heen laten lopen. Dat zou niet netjes zijn."



Volgens Stuy verliep het eerste kermisweekend vooralsnog rustig. "Ik moet eerlijk zeggen: we houden de mesjes wel buiten. Ik ben alleen maar heel blij dat het van het weekend goed gegaan is."

Zweefmolen

Toch kwam de kermis op vrijdag, de openingsdag, in het nieuws. Twee kinderen zaten toen bijna een uur vast in de zweefmolen. "Hij heeft stilgestaan in de lucht? Niet te doen. Dat wist ik dus nog niet", zegt een vrouw wiens dochtertje op dat moment in diezelfde zweefmolen zit. Gelukkig voor haar werkt de zweefmolen na het mankement afgelopen vrijdag weer naar behoren en kan ze haar dochtertje even later weer in haar armen sluiten.



De kermis duurt nog tot en met 19 maart