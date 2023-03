Hoe is het om Betondorper te zijn: "Het leven was daar vrij simpel"

Henk Raaff maakte ruim 37 jaar geleden een documentaire over Betondorp. Bewoners en oud-bewoners, onder wie Johan Cruijff, vertellen daarin hoe het was om Betondorper te zijn. Nu, 100 jaar na het ontstaan van Betondorp, gaat verslaggever Nadine van Ginkel samen met Henk terug. Wat is er allemaal veranderd sinds het opnemen van de documentaire? En hoe is het nu om Betondorper te zijn?

Betondorp, officieel Tuindorp Watergraafsmeer geheten, is gebouwd rond 1923 – 1924. Dit jaar dus precies honderd jaar geleden. Henk besloot de documentaire te maken in 1985. "Ik wilde kijken of het nou inderdaad was gelukt wat de bedoeling was: namelijk om kansarmen, arbeiders, betere huisvesting te geven en daarmee betere kansen in het bestaan te scheppen."

In de beelden van Henk is ook Cruijff te zien, die zelf opgegroeid is in Betondorp. "Het leven daar was dus vrij simpel, je ging naar school en voor de rest was het voetballen. Er woonden onwijs veel jonge mensen, dus de speeltuin was het verzamelpunt. Je hebt veel contact met mensen, dat wil zeggen dat je goed met de mensen kon, maar ze jou ook goed in de gaten hielden. Als je naar school ging en je kwam terug en je haalde wat uit onderwerp, was het eerder thuis dan dat jij thuis was", aldus Cruijff in de beelden van Henk.