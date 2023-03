Gemeente wil meer auto's in parkeergarages, maar gaat Amsterdammers niet dwingen: "Er is altijd een keuze"

Hoe wil de gemeente ervoor zorgen dat Amsterdammers hun auto in een parkeergarage zetten en niet langer op straat? Dat is geen kwestie van parkeervakken op straat opheffen zodat er geen keuze overblijft, meldt een woordvoerder van wethouder Van der Horst. “Van dwang is geen sprake, dat willen we ook niet. Tot parkeergebieden behoren zowel parkeervakken op straat als garages. Dat betekent dat de automobilist altijd keuze heeft.”

Hoogleraar Urban Development Management Ellen van Bueren wijst erop dat het belangrijk is die parkeernormen stadsbreed aan te pakken en niet per gebied te kijken naar het aantal parkeerplekken dat moet worden opgeheven. "Anders krijg je een waterbedeffect, waarbij mensen hun auto weer in een ander gebied zetten waardoor daar weer een probleem ontstaat. Daarom is er een overkoepelend systeem nodig."

In 2025 maximaal tienduizend parkeerplekken opgeheven

Van 2019 tot en met 2021 zijn ruim vierduizend parkeerplaatsen op straat opgeheven. De ruimte die daarmee is vrijgekomen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Sommige straten worden heringericht, zoals onlangs nog in de Frans Halsbuurt gebeurde. Er wordt met die ruimte onder meer loop- en verblijfsruimte gecreëerd en er komt meer groen en fietsparkeergelegenheid in de straten.

Opvallend in de binnenstad van Amsterdam is dat veel parkeerplaatsen zijn opgeheven vanwege de slechte staat van bruggen en kades, die slecht tegen het gewicht van gemotoriseerd vervoer bestand zijn. Het streven van de gemeente is om in 2025 in totaal tussen de 7 en 10 duizend plekken te hebben opgeheven, verdeeld over de hele stad.

In sommige gevallen krijgen Amsterdammers inspraak in hoe die vrijgekomen ruimte moet worden ingericht. “Bij herinrichting kunnen bewoners vaak meedenken over hoe de straat eruit moet komen te zien, maar soms zijn bepaalde voorzieningen gewoon nodig. Als er een nieuwe afvalcontainer in de buurt moet komen is die gelegenheid om mee te praten dan ook beperkt.”