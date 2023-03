Kale en Kokkie snappen niets van tweede helft Klassieker: "Ze stopten gewoon met voetballen!"

Ajax heeft De Klassieker na een slappe tweede helft met 2-3 verloren van Feyenoord. Kale en Kokkie zijn vooral verbijsterd over de tweede helft. "Hebben ze slaapthee gedronken in de rust", vraagt Kale zich af. Kokkie is nog steeds chagrijnig en ook hij sluit zich aan bij de verbijstering van Kale: "Ik ben echt zwaar teleurgesteld". Maar terwijl de kruitdampen van de Klassieker amper zijn opgetrokken, gaat bij Kale en Kokkie de blik meteen naar de felbegeerde tweede plaats in de Eredivisie.