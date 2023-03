Ajaxfans verklaren de liefde aan Klassieker: "Dit is het neusje van de zalm"

De klassieker der klassiekers staat vandaag op het programma en dat betekent dat een groot gedeelte van de Amsterdammers zich al de hele week aan het verheugen zijn op de wedstrijd. AT5 ging in gesprek met drie verschillende Klassieker-fanaten over hun liefde voor de wedstrijd tegen Feyenoord.

Er staat veel op het spel vandaag: Ajax moet winnen van Feyenoord om zicht te houden op de landstitel. De Klassieker is voor Ajacieden altijd al een hoogtepunt geweest. Maar waarom? Voor Ajacied Melvin (38) is het wel duidelijk waarom: "Dat is de kraker gap, mooier dan dat wordt het niet. Dat zijn de fantastische wedstrijden, daar doen we het voor."

Maar wat doen deze trouwe fans om zich voor te bereiden op de grootse wedstrijd? De tip van Jan Visser (68): "Niet te veel tv kijken. Ik heb laatst Feyenoord zien voetballen en daar heb ik geen prettig gevoel bij. Ik had liever gehad dat Feyenoord een pak slaag had gehad. Dan had ik me veel prettiger gevoeld."

Melvin heeft een andere tactiek: "Ajax-shirt aan, veel baco erin gooien en gewoon gas op die lolly."

Onderlinge strijd

Groot deel van de Klassieker is de rivaliteit, voelen ook de drie fans. "Stel je hebt een enorme hekel aan iemand. Je wil diegene niet echt iets aandoen, maar dan kom je elkaar tegen en dan wil je toch dat je de beste bent. Zo probeer ik het maar een beetje uit te leggen", zegt Ilona.

"Ik vind het tegenwoordig een beetje doorslaan, bij ons was het allemaal gematigder", blikt Jan terug. "We gingen elkaar niet te lijf. Er werd wel gescholden natuurlijk: het is een onderlinge strijd. Maar het zou wel wat gematigder mogen tegenwoordig."

Rituelen

Een beetje bijgeloof hebben de fans ook. Ilona: "Ik heb een heel patroon aan routines dat ik afwerk op de wedstrijddag. Het begint bij het aantrekken van de kleding. Als ze in een bepaald shirt hebben gewonnen dan trek ik dat aan. Ik fiets hier via een vaste route en op een vast tijdstip naartoe. Hier in de Arena heb ik ook vaste toiletten: ook al zijn er drie vrij, ik wacht tot mijn toilet vrij is. Dan een colaatje met mijn oom op de tribune. Dan hebben we onze dingetjes afgevinkt en dan ligt het in elk geval niet aan ons. Dan hebben wij er alles aan gedaan."

Jan heeft ook zijn eigen manieren. Zo geeft hij op wedstrijddagen een kusje aan zijn Ajax-attributen.

'Wij zijn Ajax, we winnen sowieso'

Om 14.30 uur speelt Ajax tegen Feyenoord in de Arena. Jan voorspelt dat het 3-1 wordt, als Ajax slim speelt. "Hun krachtige punt is ons zwakke punt: de tweede helft. Als we vanaf het begin druk gaan zetten, en je gaat in de eerste helft twee of driemaal scoren, dan heb je hem in de pocket. Ga je terughangen, wat ze tegenwoordig veel achterin doen, dan red je het niet."

Melvin heeft volle hoop: "Tuurlijk gaan we winnen jongen. Wij zijn Ajax. We zijn de beste. We winnen sowieso."