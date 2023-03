Voor het eerst in jaren weer verzamelbeurs voor Ajacieden: "Mijn hobby en mijn passie"

Oude wedstrijdkaartjes, seizoenskaarten, Ajaxboeken en -tijdschriften én prachtige foto's van spelers. De liefhebber kon ze vandaag allemaal scoren in het supportershome. Op initiatief van een aantal supporters werd voor het eerst in acht jaar weer eens een verzamelbeurs voor Ajacieden georganiseerd.

Speciale gast op de beurs was niemand minder dan Sjaak Swart, die zelf ook een mooie verzameling thuis heeft liggen.

Een aantal verzamelaars op de beurs komen voor één soort verzamelitem. Zo richt één fan zich bijvoorbeeld op de wedstrijdkaartjes, waarvan hij er inmiddels 9.500 heeft: "Dat is mijn hobby en passie. Ik ging vroeger naar alle wedstrijden van Ajax, sinds ik thuis naar de wedstrijd kijk doe ik dat nog steeds."

"Alles staat keurig netjes in de garage uitgestald"

"Zelf verzamelde ik niet", vertelt Mister Ajax, "maar mijn vader heeft alles voor me bewaard. Allemaal foto's en vaantjes. Shirtjes niet, die heb ik allemaal aan ziekenhuizen gegeven." De verzameling van Swart staat niet in zijn huiskamer. "Dat wil mijn vrouw niet, maar het staat keurig netjes in de garage uitgestald."

Op de beurs zijn ook verzamelaars aanwezig die graag van hun collectie af willen. "Omdat ik ga verhuizen en de ruimte wordt kleiner", legt een verkoper uit. "Of ik er spijt van krijg? Misschien morgen. Ik denk het wel."