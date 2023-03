Slechtvalken op dak Rijksmuseum eten eigen eieren op: "Droevig, maar er is nog hoop"

Het slechtvalkenpaar dat op het dak van het Rijksmuseum broedde, zal haar vleugels snel weer spreiden. De drie eieren die in de nestkast lagen zijn door het vrouwtje opgegeten, dat laat Hanne Tersmette-Strijland van Vogelbescherming Nederland weten aan AT5. "Voor ons is dit erg jammer, want zo'n plek als het Rijksmuseum spreekt echt tot de verbeelding. Een echte roofvogel die in een wereldstad leeft."

Roely Bos

Vogels die na het leggen van eieren, besluiten deze op te eten. "Dat kan gebeuren", aldus Tersmette-Strijland. "Het blijft gissen naar de oorzaak, maar we zagen wel dat er een enorme territoriumstrijd was met een andere slechtvalk. Deze kwam regelmatig verhaal halen en vechten in dat nest." Hoogstwaarschijnlijk werd het slechtvalkenvrouwtje hierdoor onrustig. "Zo'n broedproces is intens en het kan zijn dat ze hierdoor werd onderbroken waardoor de schalen van de eieren te dun zijn geworden. Ook kan het zijn dat ze mede hierdoor niet helemaal fysiek in topvorm was. Op de camera's zag ze er verder gezond uit." De broedplek in het statige Rijksmuseum werd in 2021 geopend en trok toen elke dag vogelaars die vanaf een afstand naar de vogels kwamen kijken. Vorig jaar werd er een camera bij het nest geplaatst, wat ook dagelijks honderden kijkers trok. De livestream is op dit moment offline, aangezien er op het moment niets op te zien is.

Quote "Als er eieren breken eten vogels de schalen op om zo weer nieuwe eieren te kunnen leggen" Igor Santhagens - gebouwenbeheerder Rijksmuseum

Kalkvoorraad Volgens Igor Santhagens, de gebouwenbeheerder van het Rijksmuseum, kan het opeten van eieren gebeuren: "Het is een natuurlijk fenomeen. Dit doen zij om hun kalkvoorraad weer aan te vullen. Als er eieren breken eten ze de schalen op, dat doet elke vogel. Dit doen ze om vervolgens weer nieuwe eieren te kunnen leggen." De nestkasten van het Rijksmuseum zullen binnenkort worden schoongemaakt. "Door nieuw grint in de kasten te leggen, komen de vogels hopelijk snel weer terug", aldus Santhagens. "Tot voor kort waren er niet veel koppeltjes slechtvalken in Nederland. Maar sinds een aantal jaar spreken we weer over zo'n honderd paren. Het is uitzonderlijk dat deze valken de binnenstad als broedstad hebben ontdekt." Het blijft afwachten of het slechtvalkenpaar uiteindelijk weer terugtreedt naar het Rijksmuseum. "Ze hebben al een paringsband opgebouwd en hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen", lacht Tersmette-Strijland. Santhagens: "Het is droevig, maar er is nog hoop." Wie nog een snelle blik op het paar wil werpen, kan de laatste clip van 26 maart op de website van Vogelbescherming Nederland nog bekijken.