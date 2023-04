Zeven Amsterdamse nominaties voor beste gebouw van het jaar

De inbreng voor de nominaties van het mooiste gebouw van Nederland is best op niveau dit jaar. Logisch, want van de twaalf kanshebbers komen er zeven uit Amsterdam. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA). We willen de stemming helemaal niet beïnvloeden, maar hieronder een overzicht van de Amsterdamse pareltjes.

Te beginnen met het plan Lieven in de Delflandpleinbuurt in Nieuw-West. De door KENK architecten ontworpen bouwdelen 6, ‘7even’ en 8 zijn het oostelijke onderdeel van het wooncomplex Lieven. "Het plan Lieven is een zwaar geluid belaste locatie in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West aan de rand van de ringweg. Het bestaat uit een ensemble van twee bijna symmetrische ‘opengeknipte’ gesloten bouwblokken", schrijft de jury.

Fotografie: Roos Aldershoff

Het Jakoba Mulderhuis vormt het sluitstuk van de Amstelcampus bij de Wibautstraat. "Het verbindt de academische wereld met de stad en sluit stedenbouwkundig aan op omliggende, monumentale gebouwen. Het ontwerp stimuleert interactie en delen van kennis door overzichtelijke vloeren rondom het atrium. Het flexibele interieur biedt ruimte aan toekomstige onderwijsvisies."

Fotografie: Sebastian van Damme

In de Van der Pekbuurt in Noord staan 94 volledig gerenoveerde oude huisjes. "Met een nieuwe fundering, voorbereid op het warmtenet, een plattegrond die aansluit bij de huidige woonwensen en de wens van de gemeente vervuld om het 100 jaar oude beschermd stadsgezicht in oude glorie terug te brengen. Van de 94 gerenoveerde woningen in deze fase vormt een cluster van 30 sociale woningen een wooncoöperatie."

Fotografie: Petra Appelhof

Gebouw Jonas op IJburg. "Jonas is een case study voor een bijzondere nieuwe ontwikkeling in Nederland; duurzaam en collectief wonen in hoogstedelijke dichtheid. Het gebouw is ontworpen om de sociale cohesie te versterken, door een duurzaam en uitnodigend hart te creëren voor niet alleen de bewoners, maar voor de hele buurt."

Fotografie Sebastian van Damme

Het Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at het Park. "Als voortzetting van de hernieuwing van het Oosterpark kreeg het voormalig ontleedkundig laboratorium van de een nieuwe bestemming als een vijfsterrenhotel dat ook inwoners van de stad verwelkomt. Het project is een combinatie van adaptief hergebruik en integratie in het omliggende park."

Fotografie: Stefan Müller

Gebouw Haut bij de Amstel. "Pionierswerk Haut is de hoogste houten-hybride toren van Nederland, een ‘plyscraper’ van 73 meter hoog met 21 verdiepingen. Het is een van de duurzaamste woongebouwen ter wereld, een goed voorbeeld van Dutch Design & Engineering, en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van houten hoogbouw op internationale schaal."

Fotografie: Jannes Linders

Sluishuis op IJburg. "Dat wordt gekenmerkt door de unieke moderne en duurzame manier van wonen rond het water. Het is een iconisch gebouw door een dubbele uitkraging over het water die een grote toegangspoort vormt naar de binnenhaven. Aan de andere zijde is het gebouw afgetrapt om met groene terrassen een uitnodigend gebaar naar IJburg te maken"

Fotografie: Ossip van Duivenbode, Hans Wilschut

De andere kanshebbers komen uit Utrecht, Eindhoven, Groningen, Twello en Den Bosch. Stemmen kan hier.