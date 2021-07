Sluishuis bij IJburg trekt wereldwijd aandacht: ''Niet eerder zo'n gebouw ontworpen''

Vlakbij IJburg is een innovatief staaltje bouwen in het water te vinden. De bouw van het Sluishuis is daar namelijk in volle gang. Vanwege de bijzondere constructie van het gebouw wordt door architecten van over de hele wereld naar Amsterdam gekeken. ''Het Sluishuis is gewoon echt een uniek project. Wereldwijd is nergens eerder zo’n gebouw ontworpen.''