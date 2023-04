Crèche in Staatsliedenbuurt gesloten na misstanden in inspectierapport

Een crèche vlak bij het Van Limburg Stirumplein in de Staatsliedenbuurt is een aantal weken geleden vanwege wantoestanden gesloten. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de sluiting na berichtgeving in Het Parool.

De misstanden bij Het Droombos, zoals de crèche heet, werden opgemerkt door de GGD. In een rapport schrijft de dienst onder meer over een huilende baby die een kwartier lang niet getroost wordt, een kind in een ligstoel die zo gedraaid staat dat hij tegen een muur aankijkt en een 'ijskoude grond' van 17,4 graden Celsius waar kinderen kruipen of met blote voeten overheen lopen. Zulke taferelen kunnen volgens de GGD leiden tot een 'emotioneel onveilige situatie', zo valt in een rapport uit november te lezen. In het rapport staat ook dat er geen vast personeel in de opvang werkte, maar inval- en uitzendkrachten. De kinderen misten daardoor vaste gezichten, wat belangrijk is voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Robinson Kinderopvang Het Droombos is onderdeel van Robinson Kinderopvang, dat meerdere locaties in de stad heeft. De gemeente waarschuwde de organisatie een exploitatieverbod op te leggen als de situatie niet zou verbeteren de komende tijd. Robinson besloot het eventuele verbod niet af te wachten en de locatie aan de Van der Hoopstraat uit voorzorg te sluiten. Ook over andere locaties van Robinson, zoals De Vlindertuin en De Bengel (beide gevestigd in West), bestaan zorgen. De Vlindertuin beging volgens de GGD maar liefst dertien overtredingen. Ook voor deze opvang is inmiddels een zogenoemde 'aanwijzing met waarschuwing exploitatieverbod' afgegeven door de gemeente. Als verbetering uitblijft, moet ook deze locatie de deuren sluiten.

Quote "Bij een klein deel van de kinderopvangen, ongeveer 4 procent, zijn er ernstigere zorgen over de kwaliteit" Woordvoerder gemeente Amsteram

Verdienmodel Ouders vertellen aan Het Parool dat de opvang de afgelopen jaren is afgegleden. Een aantal van hen wijt dat aan Robinson, dat de crèche in 2020 overnam. Sindsdien zou vooral het verdienmodel centraal staan binnen de kinderopvang en zouden de prijzen zijn gestegen. Een andere betrokkene vertelt aan de krant dat medewerkers ouders zouden hebben aangeraden hun kinderen van de crèche te halen. Daarnaast zou Robinson camera's geplaatst hebben om het mogelijk te maken minder mensen in te zetten en nog wel te voldoen aan het vierogenprincipe, de maatregel die werd ingevoerd na de grote kindermisbruik-zaak bij Het Hofnarretje. Iets wat directeur Robin Leemhuis overigens tegenspreekt in de krant: "Camera's waren er alleen voor het begin en einde van de dag, als iemand alleen op de groep staat. Volgens de wetgeving moet altijd iemand mee kunnen kijken." Gemeente maakt zich zorgen over kwaliteit "Bij elke kinderopvang kan er wel een keer iets misgaan. Vaak wordt dit snel door de organisatie hersteld", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Bij een klein deel van de locaties, ongeveer 4 procent, zijn er ernstigere zorgen over de kwaliteit. Hier wordt handhaving ingezet en worden gesprekken gevoerd met de eigenaren om de kwaliteit te verbeteren." Vanwege het nijpende personeelstekort bij de kinderopvang maakt de gemeente zich zorgen over de kwaliteit van de opvang in de stad. "We zijn daarover ook continu in gesprek met de brancheverenigingen en ondersteunen campagnes om personeel te werven", zo laat de woordvoerder weten. "Wij merken gelukkig dat de meeste organisaties zich voortdurend inzetten om ondanks de omstandigheden toch voldoende kwaliteit te bieden." De woordvoerder laat weten geen uitspraken te kunnen doen over 'individuele trajecten', maar geeft wel mee dat de gemeente ouders altijd aanraadt om alle rapporten en handhavingsbesluiten van de GGD over kinderopvanglocaties te lezen, deze zijn te te vinden in het landelijk register kinderopvang.

Quote "In deze tijden van personeelskrapte is het lastig om deze kwaliteit te garanderen" Robinson

Reactie Robinson Robinson laat weten dat de voornaamste reden voor de sluiting 'het gebrek aan voldoende gekwalificeerde en ervaren beroepskrachten' is. " In deze tijden van personeelskrapte en hoog ziekteverzuim in de kinderopvang is het lastig om deze kwaliteit te garanderen. Kwaliteit die bij ons altijd hoog in het vaandel staat", aldus de organisatie. Volgens Robinson is het besluit om de vestiging te sluiten een ingrijpende beslissing geweest. "Het heeft directe consequenties voor ouders, kinderen en ook de betrokken medewerkers. Robinson betreurt het ten zeerste dat we dit besluit hebben moeten nemen." De kinderopvang heeft op 28 februari de ouders telefonisch op de hoogte gebracht van de sluiting. Het Droombos gaat worden samengevoegd met de opvang de Vlindertuin. "Alle kinderen kunnen daar opgevangen worden. Van dit aanbod hebben de ouders gebruik gemaakt. Tevens zijn de pedagogisch medewerkers van het Droombos op deze vestiging gaan werken. Kinderen blijven dus de voor hen bekende en vertrouwde gezichten zien."