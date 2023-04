Tweede Kamer wil archiefstukken Bijlmerramp openbaar maken: "Mensen lopen nog elke dag met vragen"

In 1992 stort een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, middenin de Bijlmer. Ongeveer honderd appartementen werden vernietigd en 43 mensen kwamen om het leven. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Don Ceder is geboren en getogen in Zuidoost en ziet dat de ramp nog dagelijks invloed heeft op zijn buurt. "Ik merk dat buurtgenoten en familie nog steeds vragen hebben. Dat heb ik mijn hele leven gehoord een meegekregen. Ik vind het belangrijk dat de overheid transparantie biedt", vertelt hij.

Nationale veiligheid

Daarom diende hij deze week met Sylvana Simons en Pieter Omtzigt een motie in om de archiefstukken openbaar te maken. De reden dat de stukken op dit moment geheim zijn, is het gevolg van de Archiefwet en staat in internationale afspraken over onderzoeken naar vliegtuigongelukken.

Daarom vindt Ceder ook niet dat alle informatie koste wat kost openbaar moet zijn. "Ik begrijp natuurlijk ook dat wanneer de nationale veiligheid in het geding komt, bepaalde stukken geheim moeten blijven, dat is logisch. Maar ook verslagen die bijvoorbeeld eerst openbaar waren, zijn nu opeens geheim. Dat klopt niet.", vertelt hij.

Ceder: "In de Bijlmer is op dit moment weinig vertrouwen in de overheid. En ik denk dat dat de overheid er alles aan moet doen om dat vertrouwen te herstellen en transparant zijn kan daarbij helpen." De motie is inmiddels ingediend en de initiatiefnemers kunnen rekenen op de steun van een ruime meerderheid in de Kamer.