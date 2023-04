Gemeente tijdens ramadan coulanter met foutgeparkeerde auto's

"Tijdens de ramadan is er enige coulance", reageert een ambtenaar op de klacht van Hélène de Bruine, oud-duoraadslid van de ChristenUnie. De reactie werd vervolgens gedeeld op Twitter. "Bij excessen wordt uiteraard gehandhaafd en na de ramadan zal er weer normaal gehandhaafd worden."

Het antwoord wekt verbazing bij raadsleden Kevin Kreuger (JA21) en Daan Wijnants (VVD). "Er is geen recht op foutparkeren tijdens de ramadan", schrijft laatstgenoemde op Twitter. "En de gemeente moet geen onderscheid maken tussen religies."

Kreuger en Wijnants hebben schriftelijke vragen ingediend. "Zijn Amsterdammers voor dit college allen gelijk en worden zij gelijk behandeld in gelijke gevallen?", vragen ze onder meer aan het stadsbestuur.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt tegen De Telegraaf dat het gaat om capaciteit en prioriteiten. "Op drukke momenten en plekken geldt altijd dat handhavers prioriteit geven aan hinder en onveilige situaties", zegt hij. "Bijvoorbeeld op feestdagen of bij drukke evenementen in de stad. We hebben niet oneindig veel handhavers."