Halsema grijpt in: zeven souvenirwinkels in binnenstad gesloten na verkoop softdrugs

Zeven souvenir- en tabakswinkels in de binnenstad zijn door burgemeester Halsema gesloten nadat er een groot aantal joints met hennep zijn aangetroffen. De sluiting is voor een periode van zes maanden.

De politie heeft tijdens een controle van de arbeidsinspectie op 23 maart dit jaar een onderzoek ingesteld in tien souvenirwinkels. Bij zeven zijn overtredingen geconstateerd.

In de zeven winkels zijn in totaal 2540 joints van 1270 gram gevonden, waarvan er bijna 2000 in één winkelpand aan de Damstraat lagen. Het gaat om souvenir- en tabakswinkels op de Dam, Damrak, Damstraat, Rokin en Singel. Volgens de burgemeester staat hier het woon- en leefklimaat onder druk.

Veiligheid

Hennepjoints mogen alleen onder strenge regels rondom de gezondheid en veiligheid in coffeeshops worden verkocht. Handel, gebruik en de aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde, zegt Halsema. "Het kan leiden tot onveiligheid voor de passanten en omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de winkel op criminele activiteiten."