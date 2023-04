Retail verdwijnt, nog meer eten en drinken verschijnt: winkelaanbod binnenstad verandert

De Utrechtsestraat, de Leidsestraat, het Leidseplein; alle drie de plekken komen om van de winkelende mensen. Maar wanneer retail zoals kledingwinkels en woonwinkels daar uit een pand verdwijnt, komen er steeds vaker plekken voor eten en drinken terug in de straat. Volgens winkelstraatmanager Sheila Prommenschenckel van de Utrechtsestraat moet dit niet doorslaan: "Te veel is nooit goed, we moeten diversiteit houden."

Afgelopen november stonden nog vier panden in de Utrechtsestraat leeg, maar die werden al snel weer ingevuld. Op dit moment is er één pand dat nog geen nieuwe huurder heeft gevonden. "Hier zat eerst een winkel voor interieur-accesoires", legt de winkelstraatmanager uit.

Van de tien aanvragen die leegstaande panden krijgen, zijn er wel acht voor nieuwe eet- en drinkzaakjes. Het gaat niet om restaurants of andere klassieke horeca, daarvoor is een specifiek bestemmingsplan nodig. De zaken zijn bedoeld voor to-go eten en drinken. "Voor dit pand kregen we koffie-aanvragen en een aanvraag voor Aziatische delicatessen."

De trend is niet enkel te zien in de Utrechtsestraat. "Je ziet in de hele stad en zelfs in het hele land dat retail verdwijnt uit de binnenstad", vertelt onderzoeker Laila Echternach. Zo zat er op het Leidseplein tot kortgeleden nog een H&M en ook Abercrombie & Fitch op de Leidsestraat zit niet meer in het mooie oude hoekpand. In diezelfde straat zat voorheen een Tours & Tickets, maar die is vervangen door een slijterij.

Grote voorraden zijn lastig

Volgens Echternach zijn er twee belangrijke redenen voor deze verschuiving. Natuurlijk is online winkelen populairder dan ooit, waardoor retail in winkelstraten minder goed werkt dan voorheen. "Daarnaast is het voordeliger voor horeca om zich in de binnenstad te vestigen dan retail door voorraadkosten. Retail moet een hele collectie voor maanden inslaan, de voorraad voor eten en drinken gaat maar om een paar dagen."