Kale en Kokkie zijn duidelijk: "Ze verdienen het Ajaxshirt niet"

Na de kansloze nederlaag bij PSV staat Ajax nu derde in de eredivisie. Kale en Kokkie zijn zeer teleurgesteld zijn in de spelers, maar vinden ook dat er uiteindelijk één echte schuldige aangewezen moet worden: algemeen directeur Edwin van der Sar. "Het zou hem sieren als hij uit zichzelf vertrekt, maar anders kunnen we hem ook helpen," aldus Kokkie.

Door het verlies van Ajax wordt zelfs het bereiken van de voorronde van de Champions League een moeilijk verhaal. "Het is een klote seizoen", zegt Kale teleurgesteld. Hoop op revanche in de bekerfinale tegen PSV heeft hij ook niet. "Ik loop met de pest in mijn lijf na gisteren", vertelt Kale. "Dus ik heb er gewoon totaal geen zin in en die beker interesseert me geen ene reet meer."

Maar goed, of Kale en Kokkie het nou wel of niet willen, de bekerfinale staat komend weekend gewoon op het programma. De aftrap is zondag om 18.00 uur.