De stad kleurt vandaag weer oranje: waar is het feestje?

Vandaag veranderen de straten in de stad weer in oranje zee. Duizenden Amsterdammers en nog veel meer dagjesmensen zijn op de been om de verjaardag van de koning te vieren. Maar wat is er allemaal te doen in de stad en hoe zit het met het openbaar vervoer en de toiletten?

Van festivals en vrijmarkten tot Oranjefeesten en podia door de hele stad: dit jaar is er weer genoeg te doen met Koningsdag.

Live op AT5

AT5 doet morgen tussen 12.00 en 16.00 uur uiteraard weer live verslag op verschillende plekken in de stad: van de Kings in the Bims in Zuidoost tot de 9 straatjes in de Jordaan. Ook via Facebook is Koningsdag live te volgen en via het liveblog op AT5.nl houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.

Daarnaast is De Straten van Amsterdam-presentator Kiki Bosman op Koningsnacht op pad, dat verslag verschijnt in de loop van de morgen online en is ook te zien in de live-uitzending.

Het is koud

Wat kun je zoal verwachten en waar moet je rekening mee houden? Met temperaturen tussen de 10 en 15 graden wordt het in ieder geval aan de frisse kant.

Het Rode Kruis adviseert daarom goed voorbereid op pad te gaan. Met een gevoelstemperatuur van 2 graden tijdens Koningsnacht ligt onderkoeling bij feestvierders op de loer. Kinderen wordt geadviseerd om een stoeltje mee te nemen naar de vrijmarkt, zodat ze niet op de koude grond zitten.