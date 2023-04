Chaos binnen Ajax houdt aan: prominenten spreken zich uit en opnieuw een vertrek

De trainer begreep niets van de situatie. "Ik heb alleen een mededeling van Edwin van der Sar gehad, maar geen uitleg. Ik dacht: wat gebeurt hier eigenlijk? Je bent tevreden, maar je hebt geen plekje voor mij. Ook niet op een andere positie." Volgens Bogarde heeft de clubleiding 'veel verkeerde beslissingen genomen' en sijpelt dat door naar het seizoen van de club. "Het is pijnlijk om te zien dat de club na mooie jaren in de Champions League dit seizoen zo slecht presteert."

Bogarde deed gisteravond aan tafel bij Ziggo Sport een boekje open over Ajax. De oud-verdediger, die met de Amsterdammers de Champions League won, werkte zeven jaar als trainer bij de club. Hij was de laatste jaren één van de assistenten van Erik ten Hag. Maar omdat de inmiddels ex-trainer Alfred Schreuder liever Matthias Kaltenbach als zijn assistent had, was Bogarde overbodig volgens de club. "Ik heb alles gegeven voor de club en ben uit het niets bij het grofvuil gezet", aldus de oud-verdediger.

Tegenover De Telegraaf legt Vanenburg zijn vertrek uit. "Ik vind dat het voetbal altijd centraal moet staan, maar dat is helaas niet meer zo. Naar mijn mening moet je je goed voelen bij hetgeen je doet en ik voel me er niet meer prettig bij." Vanenburg, die in totaal 209 wedstrijden voor Ajax speelde, is het daarnaast eens met de uitspraken van de door de Ajax weggestuurde assistent Winston Bogarde bij Ziggo Sport : "Het dna van Ajax wordt steeds meer uit de club gehaald."

Onvrede over gang van zaken

De leegloop van een aantal belangrijke sleutelfiguren binnen de club is niet het enige probleem waar Ajax tegen aanloopt. Binnen het bestuur is er ook onvrede over de gang van zaken bij de club. Ajax meldde dat het de leden van de RvC wil gaan belonen voor hun werk, terwijl het tot nu toe altijd vrijwilligerswerk is geweest. Het voornemen om de RvC-leden jaarlijks tussen de 35.000 en 50.000 euro te betalen was voor bestuurraadsleden Ruud Haarms en Mike Harman een rede om op te stappen.

Prominenten van de club - zoals Sjaak Swart, Keje Molenaar, David Endt en oud-directeur Arie van Eijden, hebben zich ook uitgesproken tegen de plannen van de club. In een brief aan de bestuursraad, die in handen is van De Telegraaf, roepen zij op om een minder hoge vergoeding uit te keren aan de RvC-leden. De schrijvers zijn van mening dat het lid zijn van de RvC een erebaan is. "Een erebaan die wordt ingevuld door mensen met een rood-wit hart die dat ook zonder vergoeding zouden willen doen." Tijdens de stemming over het plan hopen zij dat de bestuursraad zich verzet tegen de vergoedingen.

De oud-gedienden van de club zijn ook niet te spreken over het aanstellen van de RvC-leden Pier Eringa en Jan van Halst. Volgens hen is er afgesproken tijdens de laatste periode van Johan Cruijff dat er 'een gezonde balans bestaat tussen gekwalificeerde bestuurders/commissarissen en bestuurders/commissarissen met ervaring van de voetbalcultuur van Ajax'. De schrijvers zijn van mening dat met de aanstelling van het eerder genoemde duo daar 'geen of onvoldoende rekening mee is gehouden'. De prominenten maken zich daardoor zorgen over de toekomst van de bestuursraad op deze manier.