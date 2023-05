Ouderen alleen in te grote huizen: "Het is aanpassen of verkassen"

Meer dan ooit trekken jonge gezinnen weg uit Amsterdam. Dit blijkt uit een rapport van de Rabobank. Het gebrek aan betaalbare woningen is één van de oorzaken. Goede doorstroming, ouderen die plaatsmaken voor jongeren, zou een oplossing kunnen zijn. Bouw Woon Leef ging langs bij Hans Wamsteeker (84). Hij zou wel plek willen maken voor een familie, maar dan moet er wel een passende woning voor hem zijn.

Hans woont alleen sinds het overlijden van zijn vrouw in 2019. Zijn huis in Buitenveldert is een eengezinswoning. Het telt drie verdiepingen en heeft een vóór- en achtertuin. Een perfecte woning voor een jong gezin.

Hans heeft al die ruimte zelf niet meer nodig. Er staan zelfs meerdere kamers praktisch leeg. Hans kan op dit moment nog fijn in zijn huis wonen, maar hij is inmiddels 84 jaar. De woning is nu al te groot voor Hans alleen. En dat kan een probleem worden als hij minder mobiel wordt. Dan moet er bijvoorbeeld een traplift komen. "Het is een dilemma. Aanpassen of verkassen," vertelt Hans.

Er zijn wel wat woningen beschikbaar die geschikt zijn voor een oudere zoals Hans, maar dan wel ver weg. Ver weg van zijn geliefde wijk. Hans woont al sinds 1965 in Buitenveldert en is er intussen geworteld. "In die zin ben ik een representant van alle andere oudjes. Wij willen niet weg uit de buurt. Daar heb je je netwerk en je vrienden." Als er een kleinere woning in de buurt beschikbaar zou zijn, zou hij verhuizen. "Dan komen we wel in beweging."

