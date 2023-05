Jordanese kunstenaarsvereniging in geldnood na geplunderde rekening: "We zijn bedrogen"

De Jordanese kunstenaarsvereniging Het Diepwater Collectief zit in geldnood nu de bankrekening geplunderd zou zijn. De club, speciaal voor en door mensen met psychische problemen, dreigt haar dertigjarige jubileum niet te halen. "Als we moeten sluiten is dat voor mij en zo veel anderen een ramp, want hier kunnen we onszelf helen door kunst."

Om te voorkomen dat er in de toekomst nog een keer zoiets kan gebeuren, heeft de vereniging de financiën opgesplitst. "We doen het nu met z'n tweeën, waarbij één lid de boekhouding doet en een ander lid de kluis beheert."

"Ik voel me zeker bedrogen," zegt voorzitter Bart Keijzer. Juist omdat de vereniging een veilige plek moet zijn om over je problemen te praten, doet dit extra pijn, volgens Elsa.

Het Diepwater Collectief had volgens Elsa niets door tot de externe boekhouder een maand geleden alarm sloeg omdat het lid niet met de boekhouding over de brug kwam en "er duidelijk werd dat er niks van klopte."

22.000 euro

De vereniging is in gesprek met de gemeente, waarvan ze al jaren subsidie ontvangen, om te kijken of ze kunnen helpen. Maar omdat ze meer geld nodig denken te hebben, zijn ze een crowdfunding gestart. "Voor 22.000 euro, iets minder dan dat we zijn kwijtgeraakt door de fraude," legt de voorzitter uit.

"Een groot deel van het geld zal nodig zijn om schulden en boetes te betalen, en natuurlijk de vaste lasten voor het atelier de rest van het jaar. En dan hopen we nog wat over te houden om te doen waar we voor zijn opgericht: kunst maken." Op dit moment zitten de leden zelf model omdat ze geen geld hebben voor een professioneel naaktmodel en nemen ze hun eigen wc-papier mee naar het atelier.

De vereniging bestaat binnenkort dertig jaar maar het is nog maar de vraag of ze dat gaan redden. "Sommige leden durven buiten het atelier niet over die problemen te praten, maar hier wel," verzucht Elsa. Een ander lid bevestigt: "Als we moeten sluiten is dat voor mij en zo veel anderen een ramp. Hier kunnen we onszelf helen door kunst."