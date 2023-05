Nieuw boek over metromoord: "Hoe het falen van instanties leidde tot de moord op mijn broer"

"Aan de ene kant had ik het nooit willen schrijven; wilde ik dat het helemaal niet gebeurd was", vertelt Saskia Wolters aan de vooravond van de presentatie van haar nieuwe boek. De moord op haar broer, beter bekend als de metromoord, is de aanleiding van haar schrijven. Want terwijl de nabestaanden van Joost naar antwoorden zoeken, maken de instanties er een puinhoop van.

"Het is de avond van donderdag 27 juli 2017. Ik schrik wakker. Hoorde ik de deurbel? Hoe laat is het? Half twaalf. Wat een gekke tijd voor iemand om aan te bellen. Ik maak snel Paul, mijn man, wakker. ‘Ik hoorde de bel, ga jij kijken wie er aan de deur staat? Doe je voorzichtig?’ Al snel hoor ik dat het mijn ouders zijn. Vreemd. Ze wonen bepaald niet in de buurt. Ik vraag me af wat ze komen doen, zo laat in de avond. Ik word geroepen en loop naar beneden. Tal van scenario’s schieten door mijn hoofd. Mijn ouders staan in de woonkamer. Mijn moeder kijkt me aan. ‘Ga zitten,’ zegt ze. ‘Het is vreselijk. Joost is dood'," begint Saskia Wolters haar boek.

Persoonlijk en kwetsbaar

Het is het begin van de meest gevoelige periode uit Saskia's leven. "Toch is het een heel bijzonder moment om mijn boek straks vast te hebben en te weten dat ook andere mensen het kunnen lezen. Het is natuurlijk een heel persoonlijk en kwetsbaar verhaal, dat maakt het wel spannend", vertelt ze.