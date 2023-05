Kinderen Joodse slager publiceren dagboek van hun vader: "Werd nooit over gesproken"

Vandaag komt het dagboek van slagerszoon Lou Wolf (1916-1985) uit, waarin hij schrijft over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kinderen van Wolf hebben samen met initiatiefnemer Maria Hendriks het dagboek, dat jarenlang in een la lag, verwerkt tot een boek.

Lou Wolf groeide op in de slagerij van z'n ouders in de Swammerdamstraat in Oost. Hij ging werken in de slagerij en bleef er wonen tot hij trouwde met zijn vrouw Selma. Niet lang daarna brak de oorlog uit.

In die periode hield Wolf een dagboek bij: "Mijn vader heeft in een paar schriftjes, in hele kleine lettertjes geschreven. We vermoeden dat hij in de loop van het onderduiken in 1944 is begonnen te schrijven. Hij behandelde de hele periode vanaf '39 en schreef over het gezin en wat er in Europa gebeurde."

Na de oorlog lag het dagboek jarenlang in een kastlade op zijn kantoor. "We wisten hoe het eruit zag, maar hadden nooit de moed gehad om er in te lezen. Ik ben er ook nooit toe aangespoord door mijn ouders. Dat was blijkbaar een te grote drempel", vertelt Eron.

Onderduikadres

Het idee om er uiteindelijk een boek van te maken kwam van Maria Hendriks. Dat gebeurde nadat ze ontdekte dat Lou Wolf met zijn vrouw bij haar oom en tante in 's Gravenland had ondergedoken: "We wilden iets weten over de onderduikers die mijn oma gehad had. Toen heb ik mijn neef gebeld. Die zei: 'Ik weet niks van oma maar ik weet het wel van mijn eigen ouders.' Dat bleken Lou en Selma Wolf te zijn", vertelt Hendriks.

Hendriks kreeg contact met de kinderen van Lou Wolf en hoorde over het dagboek van hun vader: "Dat verhaal moet je niet in een laatje laten liggen. Ik heb voorgesteld er een boek van te maken. Daar moesten ze wel even over nadenken maar uiteindelijk gingen ze akkoord", aldus Hendriks.