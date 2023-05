Turkse Arbeidersvereniging ziet spanningen oplopen: "Het is haat over en weer, echt haat"

Of beter organiseren of gewoon maar niet meer fysiek in Nederland stemmen, zegt de voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging Nederland vandaag tegen AT5 na een onrustige stemmingsweek in de Rai.

Opiniemaker Yesin Candan wilde eigenlijk niet gaan stemmen, maar liet zich overhalen door vrienden. "De sfeer was grimmig. Het verbaast me eerlijk gezegd niet dat het escaleerde", zegt ze vandaag.

"Ik denk jongens, we leven wel in Nederland, kom op"

Maar eigenlijk is Candan tegen "expat stemmen": "Ik denk jongens, we leven wel in Nederland, kom op. Turkse Nederlanders gaan hier op z'n Turks debatteren met elkaar, dat moet je niet doen."



Aranci ziet ook dat blijvende gevaar van de Turkse politieke partijen, en vooral van de huidige overheid, die hun invloed blijven uitoefenen op 6,5 miljoen Turken in Europa: "De Turkse politiek moet ons met rust laten."

Voor volgende verkiezingen is het volgens hem geen goed idee meer om dat uit te smeren over een week, omdat de spanningen zich dan kunnen opbouwen. Volgens hem is het beter om het op één dag, op meerdere locaties te doen.

De VVD in Zuid gaat aan het stadsbestuur vragen om de verkiezingen helemaal niet meer te faciliteren "Het gaat ten koste van onze openbare orde en veiligheid en de politie-inzet wordt door de Nederlandse belastingbetaler betaalt", aldus VVD'er Claudia van Zanten.