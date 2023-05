Eén oplossing voor de wooncrisis: "Winst ligt in verdeling"

Er is een gebrek aan betaalbare woningen. Maar de oplossing ligt niet alleen in simpelweg meer bouwen. Volgens Hoogleraar Henri de Groot moeten we ook kijken naar de juiste verdeling van de vierkante meters in de stad. In Bouw Woon Leef legt hij dit uit.

De Groot legt de focus op de doorstroming van de woningen die al in de stad staan. Door de vergrijzing zullen er namelijk steeds meer alleenstaande ouderen zijn die in te grote gezinswoningen wonen. Zoals Hans, die 84 jaar is, en zelfs meerdere kamers in zijn huis leeg heeft staan. Hij heeft te veel ruimte voor hem alleen, maar het zou perfect zijn voor een gezin. Hij wilt wel verhuizen maar kan geen geschikte koopwoning vinden in zijn buurt. Die doorstroming kan beter zo zegt De Groot.

Ruimte maken voor jongeren

"Je ziet dat met name de ouderen heel erg veel moeite hebben met het afscheid nemen van dat vermogen dat ze in de loop van hun leven hebben opgebouwd," legt De Groot uit. Hij is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit. "Op het moment dat we aan de achterkant weten te bouwen waardoor we de doorstroom weten te bevorderen, dan creëer je aan de voorkant voor de jongeren de ruimte."

Naast een goede verdeling van de woonruimte in Amsterdam, ziet De Groot ook andere oplossingen voor de wooncrisis in de stad. "Er ligt een enorme kans in hele goede afstemming tussen de gemeentes binnen Metropoolregio Amsterdam." Ook ziet hij op het gebied van nieuwbouw potentie. "Dat we meteen bouwen naar de hoogste duurzaamheidsmaatstaven." Er zijn dus verschillende mogelijkheden om uit de wooncrisis te komen. Maar dat we aan de hard aan de slag moeten, dat is zeker. "De illusie dat de woningmarkt 10 jaar geleden af was, die zijn we voorbij."

Meer horen van Henri? En hoe we een betaalbare stad kunnen regelen? Kijk dan naar de nieuwe docu van Bouw Woon Leef genaamd Stad op Slot.