Hoe komen we uit de huizencrisis?: "Je wilt een overkoepelend verhaal"

Er zijn te weinig betaalbare woningen in de stad en landelijk zitten we in een huizencrisis. Hoe komen we hier weer uit? Gebiedsontwikkelaar Esther Agricola legt uit wat belangrijk is in het AT5-programma Bouw Woon Leef .

Volgens Agricola is het gevoel van urgentie onder belanghebbenden heel groot. "Niks doen is geen optie." Zij ziet dat partijen toenadering zoeken naar elkaar om samen de crisis aan te pakken. "We moeten hier met elkaar uitkomen. Gemeenten, coöperaties, beleggers en ontwikkelaars."

Vroeger volkshuisvesting, nu woningmarkt

Agricola vertelt dat door beleid, of gebrek daaraan, de situatie van nu is gecreëerd. "Landelijk komen we uit een traditie van sterke volkshuisvesting. Dat is inmiddels de woningmarkt geworden. De volkshuisvesting werd stevig door de overheid en de woningbouwverenigingen aangepakt. Met helder beleid en sterke regels. Dat is losgelaten."

Een snelle oplossing voor de woonproblematiek lijkt er niet te zijn. Ze pleit voor een duidelijk lange termijnplan. "We hobbelen eigenlijk van project naar project. Wat je wilt is een overkoepelend verhaal. Daar willen we over 30 jaar staan." Ze noemt verschillende succesvolle voorbeelden. "KNSM-eiland, Java, Borneo, Ijburg; Dat zijn schitterende plannen die 30 jaar gelden al zijn ontwikkeld."

Stad op slot

