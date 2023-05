Hoelang blijft brug bij de Stopera nog dicht? "Je weet het nooit bij de gemeente"

Al ruim een maand is de brug op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht niet toegankelijk. Op 13 april werd de Walter Süskindbrug afgesloten vanwege technische problemen, maar het is nog een raadsel wanneer de brug gerepareerd is.

De brug bij de Stopera was vorig jaar bijna vijftig jaar oud en werd toen vervangen . Die werkzaamheden waren april 2022 klaar, maar ongeveer een jaar later ging een van de twee aandrijvingen stuk. Inmiddels staan er hekken rond de brug en kan niemand er langs.

"Ik ga er nu helemaal omheen lopen. Wat een lange tocht is voor iemand die slecht ter been is", vertelt een oudere vrouw die met stok loopt. Een andere voetganger: "Het stond nergens aangegeven dat hij dicht was. En Google Maps wijst je ook deze kant uit".

De gemeente heeft op de eigen site een nieuwsbericht geplaatst en houdt buurtbewoners daarnaast per post op de hoogte. In een van de brieven stond volgens de bewoners dat er een deel van de brug dreigt af te breken als de brug open of dicht zou gaan. Een van de werklieden zou hebben gezegd dat het nog zeker twee maanden duurt tot de brug hersteld is.