Braakliggend stuk grond in Amstelveen bezet door woningzoekenden

Een stuk grond aan de Laan van Kronenburg in de Amstelveense wijk Uilenburg is sinds gisteren bezet door een groep woningzoekenden. Er waren ooit plannen om op het stuk grond 2500 studentenwoningen te bouwen, maar dat is nooit van de grond gekomen vanwege Schiphol. De nieuwe bewoners vonden het braakliggende stuk de perfecte locatie om te wonen.

"De plannen voor de bouw van de studentenwoningen gingen niet door omdat er volgens het Rijk te veel overlast is van geluid door Schiphol. Dus er mocht niet gebouwd worden, maar wij dachten: 'Het zal ons een worst wezen, wij gaan hier wonen", aldus de nieuwe bewoonster Kelly.

Op het terrein staat een schuurtje en die wordt nu gebruikt om in te slapen. "We willen meer van dat soort huisjes regelen en voor de rest slapen in busjes en caravans." Daarnaast hebben de nieuwe bewoners een moestuintje gestart in de hoop om hun eigen groenten te verbouwen. "We willen hier een soepkeuken beginnen en lezingen over landbouw verzorgen."

De politie en de gemeente Amstelveen zijn ondertussen op de hoogte gebracht door de nieuwe bewoners. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de situatie in de gaten wordt gehouden, maar dat ze nu nog niet overgaan tot ontruiming. "Op dit moment is er geen sprake van een bedreiging van de openbare orde en veiligheid in het gebied." De gemeente laat daarnaast weten dat zij niet de eigenaar is van de grond.